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Суд по делу экс-гендиректора "Титановой долины" перенесли из-за болезни фигуранта

У Артемия Кызласова взяли тест на коронавирус, результатов пока нет
Артемий Кызласов Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Артемий Кызласов
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Судья перенесла заседание по делу о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова из-за того, что он заболел. Трансляция заседания суда велась онлайн.

"У защиты ходатайство об отложении судебного заседания из-за того, что мой подзащитный Артемий Кызласов заболел 26 ноября 2020 года, прилагаю справку о здоровье. У него взяли анализ, но подтверждения, коронавирус или не коронавирус, пока нет. Пока ОРВИ", - сказала адвокат.

Судья перенесла заседание на 9 декабря.

Вечером 17 февраля, по данным следствия, гендиректор "Титановой долины" принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и посредника, экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова, задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области. Кызласов и Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Позднее суд освободил обоих под залог, однако это решение было обжаловано, оба фигуранта были отправлены под домашний арест.

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