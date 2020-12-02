Мегагранты на создание научных лабораторий получат два проекта тюменского университета

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Два проекта Тюменского государственного университета получат мегагранты на создание лабораторий для проведения научных исследований под руководством ведущих ученых в 2021-2023 годах, сообщила пресс-служба учебного заведения.

"Сразу два проекта ТюмГУ стали победителями статусного конкурса правительства РФ на получение мегагрантов. Это не только хорошая новость, но и большая ответственность. Работа по реализации федеральных мегагрантов станет еще одним стимулом для комплексного решения задач Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, развития науки и образования в Тюменском регионе", - цитирует пресс-служба врио ректора ТюмГУ Ивана Романчука.

В пресс-службе рассказали, что мегагранты получили проекты "Устойчивость и функции почвенного углерода в агроэкосистемах России (CarboRus)" под руководством Якова Кузякова и "Человек и меняющееся пространство Урала и Сибири" под руководством Марка Бассина. Реализация проектов начнется в 2021 году.

Совет по грантам отобрал 43 проекта под руководством ведущих ученых из 20 стран мира, совместно с 21 вузом и 12 научными организациями России. Всего победителями восьмого конкурса стали 32 иностранных ученых, три российских исследователя, а также восемь соотечественников, работающих и проживающих за рубежом. Всего на конкурс было подано 465 заявок из 57 регионов России.

Благодаря программе мегагрантов в течение 10 лет в России было создано более 270 новых научных лабораторий, ведущих исследования в различных областях наук, опубликовано более 6 тысяч статей в научных журналах, индексируемых международной базой Web of Science, зарегистрировано около 1,5 тысячи патентов на изобретения и научные открытия. Более 2500 сотрудников созданных лабораторий прошли стажировки, программы повышения квалификации, обучение в ведущих вузах и ведущих научных организациях мира и России. С использованием полученных результатов написано более 120 монографий, книг, создано заново или существенно модернизировано более 1100 образовательных курсов.