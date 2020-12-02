Горячая линия по коронавирусу на Ямале возобновит работу в круглосуточном режиме

ТАСС, 2 декабря. Круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) перейдет на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба регионального правительства в среду.

Круглосуточную линию связи организовали на базе МФЦ весной 2020 года. В сентябре она прекратила ночную работу.

"На Ямале в круглосуточном режиме начнут работать телефонные линии по вопросам, связанным с коронавирусом. Соответствующее изменение в постановление о введении режима повышенной готовности подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Горячие линии будут организованы на базе Многофункционального центра", - говорится в сообщении.

В правительстве рассказали, что в режиме 24/7 будут действовать две линии: телефон 8-800-200-01-15 и единый (федеральный) телефонный номер 122. Звонящий может проконсультироваться по любым вопросам, связанным с коронавирусом. Если специалист не может ответить самостоятельно, то он переадресует обратившегося в нужное ведомство. "Количество операторов позволяет справляться с основным потоком обращений. В случае необходимости штат операторов может быть увеличен", - добавили там.

Всего на Ямале зафиксировано 26 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 21 987 случаев - в населенных пунктах региона, еще 4 753 - на месторождениях ЯНАО. За все время пандемии выздоровели 18 154 человека, 265 пациентов умерли.