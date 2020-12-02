Первым 37 добровольцам в Тюмени ввели вакцину от коронавируса центра "Вектор"

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Вакцинация добровольцев от коронавируса началась в Тюмени, привили 37 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета.

"На сегодняшний день по результатам скрининга к вакцинации допущены порядка 200 человек, из них 37 привиты сегодня", - рассказали там. Через 21 день у испытуемых снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины.

В пресс-службе добавили, что в результате первичного обследования было отсеяно больше людей, чем предполагалось - у многих добровольцев были обнаружены антитела, что является противопоказанием для участия в исследованиях. "Набор добровольцев продолжается", - уточнили там.