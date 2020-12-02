Первым 37 добровольцам в Тюмени ввели вакцину от коронавируса центра "Вектор"

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Вакцинация добровольцев от коронавируса началась в Тюмени, привили 37 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета.
"На сегодняшний день по результатам скрининга к вакцинации допущены порядка 200 человек, из них 37 привиты сегодня", - рассказали там. Через 21 день у испытуемых снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины.
В пресс-службе добавили, что в результате первичного обследования было отсеяно больше людей, чем предполагалось - у многих добровольцев были обнаружены антитела, что является противопоказанием для участия в исследованиях. "Набор добровольцев продолжается", - уточнили там.
Клинические испытания вакцины "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор", проводятся на базе Тюменского государственного медицинского университета. Участие в исследовании принимают наиболее подверженные риску заражения коронавирусом - работники системы образования и здравоохранения в возрасте от 18 лет, не болевшие коронавирусной инфекцией и не имеющие серьезных хронических заболеваний. Исследуемая вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к COVID-19 сроком не менее чем на 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что 25% вакцины - плацебо, это нужно, чтобы сравнить настоящий препарат с недействующим. После завершения исследований все пациенты получат настоящую вакцину.
Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.