На Ямале часть коек для заразившихся коронавирусом выведут в резерв

ТАСС, 2 декабря. Количество коек для заразившихся коронавирусной инфекцией в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сокращают. Это связано с тем, что большая часть пациентов переносит болезнь в легкой форме, сообщает пресс-служба регионального правительства в среду.

"В связи со снижением числа поступающих в стационары пациентов мы сворачиваем часть коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Койки будут зарезервированы. В случае необходимости их будут использовать для лечения больных. Врачи и медицинский персонал, ранее задействованные в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, вернутся к работе в профильных стационарах", - приводит пресс-служба слова главы департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

В правительстве рассказали, что в Ноябрьской ЦГБ сокращено 80 коек, в Лабытнангской ГБ - 60, в Аксарковской ЦРБ - 15, полностью закрыто отделение на 70 коек в здании бывшего детского дома поселка Аэропорт в Надыме. "Департаментом здравоохранения проводится ежедневный мониторинг с целью сохранения резерва свободного коечного фонда на уровне не менее 20%", - уточнили там.

Сейчас на Ямале занята 1 331 койка. Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 49,5%.

Всего на Ямале зафиксировано 26 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 21 987 случаев - в населенных пунктах региона, еще 4 753 - на месторождениях ЯНАО. За все время пандемии выздоровели 18 154 человека, 265 пациентов умерли.