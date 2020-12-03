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Пандемия COVID-19

Доходы бизнеса в Челябинской области выросли на треть после снятия ограничений

Показатель в третьем квартале года превысил 10,2 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Доходы населения от предпринимательской деятельности после снятия связанных с коронавирусом ограничений в Челябинской области выросли в третьем квартале по сравнению со вторым на треть - до 10,2 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Министерстве экономического развития региона.

Весной в Челябинской области была ограничена работа кинотеатров, торговых центров, непродовольственной розницы, общепита. Летом ограничения поэтапно сняли.

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"Своевременные решения правительства Челябинской области по открытию экономики в период пандемии поддержали доходы населения. По данным органов статистики, в третьем квартале относительно второго на 33,5% выросли доходы от предпринимательской деятельности (10 млрд 225 млн 186 тыс. рублей), доходы от собственности - на 34,3% (10 млрд 062 млн 797 тыс. рублей), а прочие денежные поступления и вовсе увеличились в 3,2 раза (8 млрд 228 млн 677 тыс. рублей)", - сказал собеседник агентства.

На текущий момент в Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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