Малый и средний бизнес Свердловской области получил в 2020 году 18,5 млрд рублей поддержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Объем поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области в 2020 году превысил 18 млрд рублей, об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

"С учетом федеральных программ объем финансовой поддержки субъектов МСП у нас в регионе в 2020 году составил 18,5 млрд рублей", - рассказала она.

Министр уточнила, что в объем поддержки входят льготные кредиты под 0% и 2%, субсидии на выплату заработной платы предприятиям, работающим в пострадавших в период пандемии отраслях, субсидии на приобретение обеззараживающего оборудования.

"Также в этих деньгах поддержка от регионального Фонда поддержки предпринимательства - выданы 1 112 займов на сумму в 1 млрд 396 млн рублей, региональная гарантийная организация предоставила поручительств на сумму порядка 1,5 млрд рублей, что позволило, в свою очередь, привлечь дополнительно кредитных ресурсов на МСП в объеме около 4,6 млрд рублей", - сказала Казакова.

Министр напомнила, что также за счет областного бюджета была дофинансирована микрофинансовая организация фонда, что позволило предложить предпринимателям новые финансовые инструменты - займы "Антикризисный" и "Новый старт".

Виктория Казакова добавила, что в 2021 году министерство планирует полностью сохранить тот портфель инструментов поддержки региональных предпринимателей, который существует сейчас.