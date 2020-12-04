В Нижнем Тагиле ввели карантин из-за африканской чумы свиней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Нижнем Тагиле из-за вспышки заболевания в одном из цехов города. Распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева там введен карантин, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Свердловской области на период до принятия решения об их отмене. Определить инфицированным объектом цех переработки и реализации, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Носова, дом 100", - говорится в распоряжении губернатора.

Во время карантина запрещается посещение цеха посторонними лицами, кроме персонала, специалистов государственной ветеринарной службы региона и привлеченного персонала для ликвидации АЧС. Также запрещена отгрузка из цеха продукции животноводства.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаи заражения человека не зарегистрированы, однако ученые не исключают такого риска. Проводимые меры необходимы для того, чтобы избежать распространения заболевания и гибель большого количества животных в хозяйствах, а также заражения диких кабанов.