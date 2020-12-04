Ученики малокомплектных школ в Курганской области начнут с 7 декабря учиться очно

ТАСС, 4 декабря. Ученики 9-11-х классов и все обучающиеся в малокомплектных школах с численностью до 150 человек будут учиться очно с 7 декабря в Курганской области. Исключение составят девятиклассники Кургана, соответствующее решение принял оперативный штаб, сообщили в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

Ранее власти региона возобновили очное обучение для 1-4-х классов с 30 ноября, ученики средней и старшей школы же продолжают заниматься в дистанционном формате.

"В Курганской области с 7 декабря возобновляют очные занятия для школьников 9-х классов, кроме тех, что учатся в Кургане, и 11-х классов всех общеобразовательных учреждений. Также с понедельника к занятиям приступят ученики малокомплектных (численностью до 150 человек) школ в сельской местности при условии, что они расположены в отдельных зданиях, корпусах, филиалах, структурных подразделениях", - говорится в сообщении.