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Просроченная задолженность свердловских потребителей ЖКУ выросла до 13,9 млрд рублей

В мае показатель находился на уровне около 12 млрд рублей
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Просроченная задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Свердловской области, по данным на 1 ноября, составляет 13,9 млрд руб., в мае текущего года данный показатель находился на уровне около 12 млрд руб., сообщил ТАСС министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"Просроченная задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг (население, юридические лица) по состоянию на 01.11.2020, по представленным данным органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, составляет 13 881,8 млн. рублей", - сказал он.

По словам Смирнова, долг физических лиц составляет 11,6 млрд руб., юрлиц - 2,2 млрд руб. Основной причиной образования задолженности являются неплатежи как населения, так и компаний.

В мае региональный министр сообщал, что платежи за услуги ЖКХ в Свердловской области сократились на 20% от плановых показателей, что может сказаться на качестве подготовки к будущему отопительному сезону. Сумма задолженности на тот момент составляла около 12 млрд рублей. К прошлому году прирост задолженности составлял 1,2 млрд руб.

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