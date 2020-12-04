Пограничники в Челябинской области задержали грузовик со снюсом

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Пограничники в Челябинской области остановили грузовик, с помощью которого в РФ пытались завезти 120 тыс. порций некурительной табачной продукции - снюса. Груз передан полицейским, говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.

"В ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию, пограничниками <…> в сборном грузе товаров выявлено 6 000 коробок некурительной табачной смеси (снюс) общим объемом 120 тыс. индивидуальных порций, не имеющих соответствующих маркировок", - говорится в сообщении.

Пограничниками установлено, что груз направлялся на один из расположенных в Екатеринбурге складов, планировалось его распределение в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Грозный, Сочи, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск и другие города. Груз изъят и передан сотрудникам межмуниципального отдела полиции для направления на экспертизу и принятия процессуального решения.

В январе депутаты Законодательного собрания Челябинской области установили штрафы за нарушение регионального закона, который запрещает продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции наподобие снюсов. Аналогичные запреты установлены в ряде других регионов России. Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года.