Суд в Челябинске 23 декабря рассмотрит апелляции на приговор по делу экс-мэра Тефтелева

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд назначил на 23 декабря рассмотрение в апелляции уголовного дела в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, который в конце октября был признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы и многомиллионному штрафу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда, распространенном в пятницу.

"В производство областного суда поступило уголовное дело в отношении Е. Н. Тефтелева, рассмотрение назначено на 11:00 (09:00 мск) 23 декабря. Приговор обжаловали обе стороны. Прокурор просит увеличить срок наказания до 6 лет 6 месяцев, а также увеличить размер штрафа до 75 млн рублей. Защитник осужденного настаивает на смягчении наказания, в том числе штрафа до 3-5 млн рублей", - говорится в сообщении.

28 октября со ссылкой на пресс-центр областной прокуратуры сообщалось, что надзорное ведомство планирует обжаловать приговор, так как считает его мягким.

В октябре Центральным районным судом Тефтелеву было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

По данным прокуратуры области, с сентября 2015 года по апрель 2019-го Тефтелев, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора Челябинской области, получил от руководителя стройкомпании 2,5 млн рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города. Тефтелев действовал совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска.