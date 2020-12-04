В Свердловской области полностью выполнили план строительства молочных ферм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Аграрии Свердловской области выполнили план по строительству и модернизации комплексов молочного животноводства. В 2020 году в регионе появилось 11 объектов с вместимостью более 3 тыс. голов, сообщили в департаменте информационной политики области в пятницу.

"В этом году построены и модернизированы 11 животноводческих ферм более чем на три тысячи голов крупного рогатого скота. Поставленные задачи по строительству полностью выполнены", - приводят в департаменте слова министра агропромышленного комплекса (АПК) Свердловской области Артема Бахтерева.

По его информации, в строительство комплексов аграрии вложили 211 млн рублей собственных средств, субсидии из областного бюджета составили 73 млн рублей. Бахтерев отметил, что в Свердловской области успешно реализуется программа "Уральская деревня", направленная на развитие сельских территорий. До 2023 года аграрии планируют построить и модернизировать еще 34 объекта молочного животноводства примерно на 500 тыс. голов.

Председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов отметил, что молочное животноводство - важнейшая отрасль свердловского АПК. "С 2011 года при бюджетной поддержке у нас построено 142 объекта молочного животноводства на 29 тысяч скотомест", - привели его слова в департаменте.

По данным ведомства, Свердловская область по валовому производству молока занимает седьмое место в стране и первое - в Уральском федеральном округе по приросту производства молока.