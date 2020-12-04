В Екатеринбурге разыскивают трех воспитанников социально-реабилитационного центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Трое детей в возрасте 11 и 13 лет ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Екатеринбурге. Следователи организовали проверку, сотрудниками полиции устанавливается их местонахождение, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Вечером 2 декабря 2020 года с территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного на улице Реактивной в Екатеринбурге, совершили самовольный уход трое воспитанников - две девочки, 2007 и 2009 годов рождения, и мальчик 2009 г. р. До настоящего времени их местонахождение не установлено. По факту случившегося следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас опрашиваются сотрудники социально-реабилитационного центра, родственники и знакомые разыскиваемых несовершеннолетних, устанавливаются причины и условия, которые способствовали возникшей ситуации.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил ТАСС, что розыском детей занимаются сотрудники полиции. По информации следственного управления СК по региону, разыскиваемых детей видели в ряде мест в Екатеринбурге.