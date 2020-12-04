Трое участников беспорядков в колонии Копейска предстанут перед судом

ТАСС, 4 декабря. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников массовых беспорядков в исправительной колонии строгого режима Копейска Челябинской области в 2012 году. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

Массовые беспорядки в колонии № 6 в Копейске произошли 24-25 ноября 2012 года. Около 500 заключенных устроили акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Вооружившись металлическими трубами, палками, камнями и другими предметами, они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел. За организацию и участие в массовых беспорядках в этой исправительной колонии уже осуждены 19 человек.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Копейский городской суд Челябинской области.

По версии следствия, осужденные, недовольные условиями содержания в исправительной колонии № 6 ГУФСИН России по Челябинской области в Копейске, преследуя цель отстранить администрацию учреждения от фактического руководства, добиться возможности беспрепятственно пользоваться средствами мобильной связи, интернетом, получать иные не предусмотренные законом привилегии, организовали массовые беспорядки.