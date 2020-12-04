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Газификацию всех райцентров Курганской области планируют провести до 2025 года

На эти цели направят 17 млрд рублей

ТАСС, 4 декабря. "Газпром межрегионгаз Курган" планирует провести газификацию 10 районных центров и городов Курганской области до конца 2025 года, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"В 2021-2025 годах предусмотрена газификация 10 районных центров и городов: Куртамыш, Лебяжье, Макушино, Петухово, Половинное, Частоозерье, Целинное, Альменево, Звериноголовское и Глядянское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение газа откроет новые возможности для развития территорий и улучшения уровня жизни населения. "В свою очередь ООО "Газпром межрегионгаз Курган" получит новых потребителей природного газа", - добавили в компании.

В пресс-службе губернатора отмечают, что в результате все административные центры региона, которые для отопления домов и социальных объектов еще используют дрова и уголь, получат газ. Программа газификации региона будет предусматривать финансирование в размере 17 млрд рублей на 5 лет.

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