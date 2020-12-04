Более 100 населенных пунктов Курганской области будут газифицированы в 2021-2025 годах

ТАСС, 4 декабря. Более 100 населенных пунктов Курганской области будут газифицированы в период с 2021 года по 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром" в пятницу.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Курганской области Вадим Шумков подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 17,498 млрд руб. - это в 11,4 раза больше, чем в 2016-2020 годах", - говорится в сообщении.

Там добавили, что компания построит четыре газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС), а также 883 км межпоселковых газопроводов. В результате сетевой газ будет подведен к 116 населенным пунктам. В том числе впервые будут созданы условия для газификации 10 районов - Альменевского, Звериноголовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Целинного и Частоозерского.

"Кроме того, будут обеспечены возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Кетовском и Шадринском районах. Для этого компания проведет техническое перевооружение ГРС "Лукино" и "Шадринск". Правительство области приняло обязательство по сооружению около 2 тыс. км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 37,488 тыс. домовладений, 250 котельных и предприятий", - сообщили в компании.

На 1 января 2020 года уровень газификации составил 52,7%, в том числе городов - 65,4%, сельской местности - 36,9%. В результате реализации новой программы показатель вырастет до 62,3%, в том числе в сельской местности - в 1,5 раза, до 55,7%.