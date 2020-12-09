В Челябинской области в психбольнице ГУФСИН обнаружили тело осужденного

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления ФСИН России по Челябинской области проводят служебную проверку по факту смерти осужденного, тело которого обнаружили накануне в ведомственной областной психиатрической больнице. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

"8 декабря в областной психиатрической больнице ГУФСИН России по Челябинской области обнаружен осужденный 1987 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти: суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники пенитенциарного учреждения, они констатировали смерть осужденного", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в режимное учреждение выехали сотрудники Главного управления ФСИН России по Челябинской области. По факту суицида проводится служебная проверка.

Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Мужчина был осужден к шести годам лишения свободы по ч. 4 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") УК РФ.