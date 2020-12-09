Свердловская киностудия проведет "Новогоднюю креативную неделю"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. "Новогодняя креативная неделя" пройдет в Свердловской киностудии в Екатеринбурге с 17 по 27 декабря, во время которой состоятся показы документальных и короткометражных фильмов и киноэкскурсии, сообщила ТАСС в среду менеджер по связям с общественностью киностудии Лина Филатова.

"На Свердловской киностудии <…> с 17 по 27 декабря пройдет серия специальных новогодних мероприятий <…> под общим наименованием "Новогодняя креативная неделя", - сообщила она, отметив, что мероприятия пройдут, в частности, при поддержке Фонда развития культуры и кинематографии "Страна".

Филатова рассказала, что 17 декабря на киностудии стартуют бесплатные показы игровых короткометражных, документальных и анимационных фильмов молодых авторов со всей России в рамках акции "День короткометражного кино" - они пройдут до 20 декабря, а также с 25 по 27 декабря. Также в первый день "Новогодней креативной недели" откроется ледовая площадка прямо рядом с главным зданием киностудии - каток будет работать минимум до конца новогодних выходных. "Гости смогут покататься на коньках как сами, так и вместе с профессиональными фигуристами, <…> можно будет согреться кофейными напитками и безалкогольным глинтвейном", - поделилась она.

Кроме того, 26 и 27 декабря здесь пройдет новогодний маркет подарков - будут представлены хэнд-мейд подарки и украшения от мастеров, производителей крафтовых изделий из Свердловской области и других регионов России. Также киностудия планирует провести экскурсии в мир кино.

Филатова подчеркнула, что мероприятия "креативной недели" будут проведены с соблюдением требований безопасности в связи с пандемией коронавируса.