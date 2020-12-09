В Тюмени более 200 добровольцев привили вакциной от коронавируса "Вектора"

"Вакцинация проходит в рабочем порядке. На настоящий момент привито более 200 добровольцев. У части пациентов отмечаются местные реакции в виде небольшой болезненности и зуда в месте инъекции (примерно 50%). Фиксируются единичные случаи общего недомогания и повышения температуры", - рассказали там.

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Первые 200 добровольцев привились вакциной "Вектора" от коронавируса в Тюмени, всего планируется привить 500 человек. После вакцинации фиксируются единичные случаи общего недомогания и повышения температуры, сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета.

Как отметили в пресс-службе, желающих много, но нужно понимать, что есть перечень жестких критериев включения в исследования: возраст старше 18 лет, отсутствие серьезных хронических заболеваний, отсутствие онкологических заболеваний, аллергических реакций, отсутствие беременности, в том числе и планируемой в ближайшие несколько месяцев. Добровольцы также не должны были болеть коронавирусом, иметь антитела к коронавирусу и в течение месяца до вакцинации ставить другие прививки. "Мы объявляли дополнительный набор добровольцев. Сейчас вновь набранные добровольцы проходят скрининг", - уточнили там.

В пресс-службе добавили, что вакцинацию планируется закончить к середине декабря 2020 года, а исследования продлятся до июня 2021 года.

Клинические испытания вакцины "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор", проводятся на базе Тюменского государственного медицинского университета. Участие в исследовании принимают наиболее подверженные риску заражения коронавирусом - работники системы образования и здравоохранения. Исследуемая вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к коронавирусу сроком не менее чем на 6 месяцев.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.