Почти все вузы и техникумы Свердловской области продлили дистант до конца года

"До конца года практически все они, [техникумы и вузы], находятся на дистанционном обучении, исключение составляют только мелкогрупповые формы в творческих вузах, где невозможно обучение на дистанте", - сказал Креков.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Дистанционное обучение практически во всех вузах и техникумах Свердловской области продлено до конца года. Исключение составляют творческие вузы, где невозможно организовать удаленное обучение, сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 49 тысяч, из них 385 выявлены за последние сутки. Выписаны 386 человек, общее число выписанных достигло 42 030.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 21 декабря самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.