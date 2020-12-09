{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Почти все вузы и техникумы Свердловской области продлили дистант до конца года

Исключение составили некоторые формы обучения в творческих вузах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Дистанционное обучение практически во всех вузах и техникумах Свердловской области продлено до конца года. Исключение составляют творческие вузы, где невозможно организовать удаленное обучение, сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

"До конца года практически все они, [техникумы и вузы], находятся на дистанционном обучении, исключение составляют только мелкогрупповые формы в творческих вузах, где невозможно обучение на дистанте", - сказал Креков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 49 тысяч, из них 385 выявлены за последние сутки. Выписаны 386 человек, общее число выписанных достигло 42 030.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 21 декабря самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Тюмени более 200 добровольцев привили вакциной от коронавируса "Вектора"
Вакцинацию планируется закончить к середине декабря, а исследования продлятся до июня 2021 года
Читать полностью