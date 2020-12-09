Почти все вузы и техникумы Свердловской области продлили дистант до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Дистанционное обучение практически во всех вузах и техникумах Свердловской области продлено до конца года. Исключение составляют творческие вузы, где невозможно организовать удаленное обучение, сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.
"До конца года практически все они, [техникумы и вузы], находятся на дистанционном обучении, исключение составляют только мелкогрупповые формы в творческих вузах, где невозможно обучение на дистанте", - сказал Креков.
Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 49 тысяч, из них 385 выявлены за последние сутки. Выписаны 386 человек, общее число выписанных достигло 42 030.
В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
Зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 21 декабря самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.