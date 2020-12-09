Обвиняемым в убийстве девушки при продаже машины в Екатеринбурге продлили арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд продлил срок ареста до 27 мая 2021 года обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной в ходе продажи автомобиля в Екатеринбурге осенью прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда в среду.

Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как отправилась на встречу с покупателем своего автомобиля. Ее пропажа вызвала большой резонанс, к поиску подключились волонтеры. Тело женщины было найдено на окраине Екатеринбурга, а по подозрению в ее убийстве были задержаны, а затем взяты под стражу три человека.

"В ходе заседания подсудимым была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 6 месяцев, то есть до 27 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в мошенничестве, разбое, вымогательстве, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве.