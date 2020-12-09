Бюджетникам и пожилым людям в Курганской области дополнительно выплатят по 5 тыс. рублей

ТАСС, 9 декабря. Единоразовая дополнительная выплата в размере 5 тыс. рублей будет организована до 25 декабря для работников бюджетной сферы с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и неработающих пенсионеров старше 65 лет с минимальной пенсией. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

Во вторник власти области отмечали, что планируют по инициативе губернатора Вадима Шумкова направить на организацию единоразовой выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам более 300 млн рублей за счет экономии средств на содержание административного аппарата. Детали инициативы не уточнялись.

"Правительство Курганской области и муниципальные образования по инициативе губернатора Вадима Шумкова направят дополнительные средства на единоразовые выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам, выплаты будут сделаны за счет экономии средств на содержание административного аппарата. Губернаторские выплаты в размере 5 тыс. рублей выдадут порядка 6 тыс. неработающим пенсионерам 65 лет и старше, которые получают минимальную пенсию, то есть являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на 1 декабря 2020 года. Также по 5 тыс. рублей получат сотрудники муниципальных и государственных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ", - говорится в сообщении

Отмечается, что выплаты начнут выдавать уже на этой неделе, деньги люди получат до 25 декабря.

"Со следующего года от разовых акций власти региона планируют перейти к системной работе по повышению заработной платы граждан. Губернатор призвал присоединиться к ней профсоюзы, Общественную палату, объединения работодателей, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловую Россию", "Опору России". Частично источником для повышения зарплат может стать экономия, которую предприятия и бюджетные организации могут получить в следующем году в результате снижения энерготарифов. Работа в этом направлении ведется правительством области", - добавили в пресс-службе.