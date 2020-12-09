В Челябинске захоронили останки летчика, совершившего первый в войну ночной таран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Останки Героя России летчика Петра Еремеева, который первым в истории Великой Отечественной войны совершил ночной таран в небе над Москвой, захоронили с воинскими почестями в Челябинске. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа.

"В Челябинске с воинскими почестями захоронили останки Героя России летчика Петра Еремеева, который первым в Великой Отечественной войне совершил ночной таран в небе над Москвой. В торжественной церемонии, которая прошла на Аллее почетных захоронений успенского кладбища, приняли участие курсанты челябинского Высшего военного авиационного училища штурманов, которые отдали воинские почести. Кроме того, у могилы был вставлен почетный караул", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что останки летчика нашли в 2020 году в Тверской области.

Ночью 29 июля 1941 года на истребителе МиГ-3 в Истринском районе Московской области Еремеев атаковал немецкий бомбардировщик Ю-88 и остался жив в результате тарана. Последний бой летчика состоялся в небе над Калининской (ныне Тверской) областью 2 октября 1941 года, тогда его МиГ-3 был сбит вражеским истребителем. В 1995 году указом президента России старшему лейтенанту Еремееву Петру Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.