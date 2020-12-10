Уральский завод гражданской авиации планирует поставить четыре самолета L-410 в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует поставки не менее 4 самолетов L-410 в 2021 году. Заказчиками являются авиакомпании, работающие на севере России, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

"На следующий год законтрактовано 4 самолета. Они будут переданы заказчикам (авиакомпаниям - прим. ТАСС) в северных регионах России", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году выполнена отгрузка 2 самолетов L-410 для компании "Газпром авиа". До конца планируется поставка еще трех для авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("Сила") в рамках соглашения с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". УЗГА уже выпустил 18 гражданских самолетов L-410, а к концу 2020 года это число возрастет до 21.

В декабре 2018 года УЗГА первым получил статус резидента новой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области, тогда же на территории площадки "Уктус" был открыт цех локализации производства самолетов L-410.

L-410 - один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, в чешских Куновицах было построено более 1,1 тыс. машин различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. Самая современная модификация способна перевезти до 19 пассажиров. С 2018 года L-410 производится на УЗГА.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на ремонте авиационных двигателей, выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения.