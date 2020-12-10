В Тюмени ликвидировали подпольное казино

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Деятельность подпольного казино пресечена в Тюмени сотрудниками полиции, сообщила пресс-служба управления МВД по Тюменской области.

"Пресечен факт незаконной организации и проведения азартных игр в виде карточной игры "покер" с использованием игрового оборудования. Подпольное игровое заведение располагалось в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Ленина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что организатор казино тщательно конспирировал работу заведения, подпольный покерный клуб работал для постоянных клиентов, а попасть на его территорию можно было только по рекомендации или поручительству. Предполагаемым организатором подпольного казино является 52-летний мужчина, который задержан на месте.

В результате проведенной спецоперации полицейскими изъяты игральные фишки, специализированный покерный стол, карты и другие доказательства противоправной деятельности.

Следственное управление следственного комитета РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ ("Незаконная организация проведения азартных игр"), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.