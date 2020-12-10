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Пандемия COVID-19

Вакцина от коронавируса "Урал" вышла на доклинический этап исследований

Член комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров сообщил, что первые результаты будут опубликованы в феврале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Разрабатываемая ООО "Завод Медсинтез" вакцина против коронавирусной инфекции "Урал" вышла на доклинический этап испытаний. Первые результаты будут опубликованы в феврале, сообщил в четверг ТАСС член комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров.

О начале разработки собственной вакцины от коронавируса завод сообщил в октябре. Работа над "Уралом" тогда находилась на лабораторной стадии.

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"Это официально доклинические исследования на животных, и они проводятся в соответствии с правилами надлежащей практики: есть перечень, что нужно сделать, он будет проведен. Да, [к доклиническим испытаниям уже приступили]. Месяца два [нужно на испытания], я думаю, в феврале будут опубликованы результаты", - сказал Петров.

Завод "Медсинтез" находится в городе Новоуральск Свердловской области, он специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Помимо изготовления лицензированных препаратов завод занимается созданием новых лекарственных средств. В том числе "Медсинтез" производит противовирусный препарат "Триазавирин", используемый для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Петров - депутат от Свердловской области. До избрания в Госдуму был председателем совета директоров "Медсинтеза".

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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