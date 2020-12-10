В Екатеринбурге запустили систему интеллектуального управления теплоснабжением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. ПАО "Т Плюс" запустило в работу автоматизированную систему управления теплоснабжением (АСУТ) в первом российском городе - Екатеринбурге, презентация системы состоялась в четверг на ТЭЦ "Академическая".

"Сегодня для компании огромное значимое событие. Мы к нему шли несколько лет, оснастили и подготовили компанию для перехода на реальный цифровой уровень. То, что мы сегодня презентуем, будет внедряться компанией в порядка 30 городах, это только начало. <…> Екатеринбург важен для нас тем, что он стал первым с точки зрения оснащения и подготовки к переходу на новый уровень, то, что мы для себя называем "Умный город в тепле". Когда мы видим город-миллионник, управляемый из одного центра по всем параметрам теплоносителя", - сказал, выступая на презентации, председатель правления и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.

Разработка позволила объединить в одну интеллектуальную цифровую систему все объекты энергоснабжения Екатеринбурга. АСУТ автоматически реагирует на изменение погодных условий, настраивается на энергоэффективность каждого дома, контролирует температуру онлайн, ведет дистанционный мониторинг неполадок, перераспределяет нагрузку на источники энергоснабжения. Работа системы балансирует теплоснабжение всех зданий и обеспечивает стабильные температуры в каждой городской квартире.

"Мы получим равномерное, грамотное и правильное управление теплом, управление циркуляцией, это не только затраты, это устранение перекосов в домах, "перетопов" и "недотопов", оперативное устранение неполадок. Горожане уже почувствовали первый эффект от работы этой системы. Мы как никогда быстро, всего за пять дней вместо обычных 14-15, подключили город к теплу с наступлением холодов", - добавил Вагнер.

Вагнер уточнил, что на разработку АСУТ и ее пилотный запуск в Екатеринбурге ПАО "Т Плюс" потратило порядка пяти миллиардов рублей, всего на цифровизацию теплоснабжения планируется направить 42 млрд рублей в ближайшие пять лет. Системы интеллектуального управления теплоснабжением должны появиться во всех городах присутствия компании.