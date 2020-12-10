На Урале представили артефакты Мамина-Сибиряка и щит императора Эфиопии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Выставка "Урал в подарках", рассказывающая об истории Урала в отражении даров и подарков обычных жителей, известных людей, правителей от дореволюционных времен до корпоративных сувениров современности, открылась в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера в Екатеринбурге. Здесь представили около 1 тыс. экспонатов, в числе которых найденное французским археологом использовавшееся 20-17 тыс. лет назад орудие труда, археологические находки писателя Мамина-Сибиряка, ритуальный щит от императора Эфиопии Хайле Селассие, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем первую юбилейную выставку, посвященную 150-летию Свердловского областного краеведческого музея имени Онисима Егоровича Клера. <…> У наших историков, наших кураторов <…> возникла эта очень интересная идея - показать дары как феномен, как критерий исторического развития нашего края. И действительно это можно будет проследить", - сказала на церемонии открытия генеральный директор музея Наталья Ветрова, отметив, что на выставке представлено около 1 тыс. экспонатов. Экспозицию можно будет посетить с 11 декабря до 28 марта.

Об экспонатах

Куратор выставки, главный научный сотрудник музея Любовь Двинских рассказала корреспонденту ТАСС, что здесь представили, в частности, подаренные в прошлом веке во время визитов в Свердловск (ныне Екатеринбург) ритуальный щит эфиопского воина от императора Эфиопии Хайле Селассие, шкатулку и палантин от индийского лидера Джавахарлала Неру. "Предполагаем, что эта накидка именно Индиры Ганди", - подчеркнула она. Премьер-министр Республики Индии и его дочь посетили Свердловск в 1955 году, посмотрели "Уралмаш" и специально подготовленный концерт в театре оперы и балета. Свердловчане подарили иностранным гостям в ответ альбом с набором уральских камней и шкатулку из яшмы.

Также здесь представили подарок музею от французского археолога и путешественника Амура-Огюста-Луи-Жозефа Бертло барона де Байа - найденное на Афоновой горе близ Красноярска орудие труда, камень эпохи позднего палеолита (20-17 тыс. лет назад) - это самый древний экспонат выставки. Кроме того, здесь представлены археологические находки писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. "Вот серп Мамина-Сибиряка, <…> у нас найден: как говорят археологи, это срубная культура - это Юго-Запад сегодняшней России по территории, как он оказался здесь - удивительно просто. Тоже интересный предмет от Мамина-Сибиряка - вот эта литейная форма для птицевидного идола", - показала экспонаты Двинских.

Также гости выставки увидят гитары музыкантов Вячеслава Бутусова и Александра Новикова, бушлат режиссера Алексея Балабанова - его носил главный герой фильма "Брат-2", вещи писателей Павла Бажова и Владислава Крапивина, режиссера Ярополка Лапшина, подарки Екатеринбургу от иностранных путешественников, посещавших Урал до революции, от князей Романовых, дары городу от официальных иностранных делегаций и многое другое.

Экспонаты были собраны не только из фондов музея, но и от региональных властей, Общественного фонда "Возрождение невьянской иконописи и народных художественных промыслов", Фонда семьи Шмотьевых, Александра Новикова, Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, Государственного архива Свердловской области, Фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина", Музея истории науки и техники Свердловской железной дороги, семьи Алексея Балабанова и многих других.