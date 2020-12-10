Губернатор Югры утвердила новый состав правительства региона

ТАСС, 10 декабря. Губернатор Югры Наталья Комарова утвердила новый состав регионального правительства, он начнет работу с 11 декабря, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Комарова возглавляет регион с 2010 года, в сентябре она переизбиралась на должность в третий раз на срок в пять лет, получив голоса 29 депутатов. В результате очередного вступления в должность губернатора в соответствии с федеральным законодательством был принят и новый состав правительства региона.

"Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление "О персональном составе правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Он формировался по новому принципу: с правом решающего и совещательного голоса. <…> В новом составе правительство автономного округа начнет работу завтра, 11 декабря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в состав высшего органа власти с правом решающего голоса вошли: глава региона Наталья Комарова, первые заместители губернатора Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов, заместители губернатора Алексей Забозлаев, Андрей Зобницев, Всеволод Кольцов, Галина Максимова, Владислав Нигматулин, Александр Тиртока, Юрий Южаков и Вадим Шувалов. Также в новое правительство вошли: директор департамента финансов - заместитель губернатора Вера Дюдина, директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Николай Милькис, руководитель аппарата губернатора - заместитель губернатора Анатолий Уткин.

Правом совещательного голоса, по данным пресс-службы, наделены глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.