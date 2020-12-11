На Ямале возбудили административные дела после пожара на газопроводе

ТАСС, 11 декабря. Административные дела возбуждены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) после пожара на магистральном газопроводе "Ямбург - западная граница СССР". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

"Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура в связи с аварией, произошедшей 2 ноября на 60,5 км магистрального газопровода "Ямбург - западная граница СССР", провела проверку в отношении ООО "Газпром трансгаз Югорск". <…> Природоохранный прокурор генеральному директору организации внес представление, а также возбудил в отношении предприятия и его должностного лица административные дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, вопреки требованиям законодательства, предприятие в течение года эксплуатировало участок трубопровода без реализации необходимых мероприятий промышленной безопасности. В результате аварии произошло сверхнормативное воздействие на атмосферный воздух. Кроме того, предприятие не известило о случившемся органы прокуратуры и использовало неактуальную схему оповещения.

"По итогам прокурорской проверки актуализирована схема оповещения об авариях, приняты меры по исчислению платы за сверхнормативные выбросы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - добавили в ведомстве.

В САЦ Минэнерго ранее сообщали, что авария произошла 2 ноября в 00:45 мск на 59-м км магистрального газопровода "Ямбург - западная граница СССР" ООО "Газпром трансгаз Югорск" диаметром 1,4 тыс. мм. Произошел разрыв с возгоранием при давлении в 70 атмосфер. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям не было.