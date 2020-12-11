На Урале пресекли деятельность группы по незаконной легализации иностранцев

ТАСС, 11 декабря. Сотрудники управления ФСБ по Курганской области задержали членов группировки, организовывавшей незаконное пребывание иностранцев в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Управлением ФСБ России по Курганской области вскрыта и пресечена деятельность межэтнической преступной группы, состоящей из жителей Курганской, Тюменской и Свердловской областей, специализирующейся на незаконной легализации иностранных граждан. Участники преступной группы разработали схему по предоставлению мигрантам государственных сертификатов без фактического проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства: находили иностранных граждан, не способных либо не желающих самостоятельно сдавать экзамены, получали с них оплату за оказываемые услуги и передавали иностранным гражданам готовые сертификаты, распределяя между собой доходы от преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выявили более 120 иностранцев, получивших на основании этих фиктивных сертификатов патенты на осуществление трудовой деятельности, разрешения на временное проживание, виды на жительство, гражданство РФ. В результате десять активных членов преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы с выплатой штрафов в размере до 150 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе.