{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Урале пресекли деятельность группы по незаконной легализации иностранцев

На основании фиктивных сертификатов более 120 человек получили патенты на осуществление трудовой деятельности

ТАСС, 11 декабря. Сотрудники управления ФСБ по Курганской области задержали членов группировки, организовывавшей незаконное пребывание иностранцев в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Управлением ФСБ России по Курганской области вскрыта и пресечена деятельность межэтнической преступной группы, состоящей из жителей Курганской, Тюменской и Свердловской областей, специализирующейся на незаконной легализации иностранных граждан. Участники преступной группы разработали схему по предоставлению мигрантам государственных сертификатов без фактического проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства: находили иностранных граждан, не способных либо не желающих самостоятельно сдавать экзамены, получали с них оплату за оказываемые услуги и передавали иностранным гражданам готовые сертификаты, распределяя между собой доходы от преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выявили более 120 иностранцев, получивших на основании этих фиктивных сертификатов патенты на осуществление трудовой деятельности, разрешения на временное проживание, виды на жительство, гражданство РФ. В результате десять активных членов преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы с выплатой штрафов в размере до 150 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская область
На Ямале возбудили административные дела после пожара на газопроводе
Авария произошла 2 ноября на 59-м км магистрального газопровода "Ямбург - западная граница СССР" ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Читать полностью