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В Екатеринбурге стартовал фестиваль идей и технологий Rukami

Для его зрителей организованы онлайн-трансляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Фестиваль идей и технологий Rukami стартовал в пятницу в Екатеринбурге. За три дня участники представят свои проекты в сфере экологии, медицины, культуры, технологий, управления информацией, а гости смогут посетить в онлайн-режиме различные мастер-классы и соревнования роботов, сборку и пилотирование дронов и многое другое.

В Екатеринбурге фестиваль проходит с 11 по 13 декабря. Его тема в этом году - "Мы - планета". Для зрителей фестиваль проходит в онлайн-формате, трансляции будут идти из торгового центра "Мега" и "Екатеринбург Арены".

"Добро пожаловать на планету Rukami, здесь пять континентов <…>: "Космос и кибертехнологии" <…> - технологии, создаваемые человеком для расширения границ своих возможностей в покорении воздушного и космического пространства <…>, "Медицина будущего" <…> - вас там ждут биотехнологии, персонализированная медицина и диагностика, проекты по мониторингу здоровья и образа жизни человека <…>, "Управление информацией" - <…> спектр возможностей использования человеком машинных интерфейсов, <…> "Современное творчество" - <…> городской дизайн, материалы для создания арт-объектов, конструирование городской среды, также вы там научитесь создавать компьютерные, настольные игры, <…> "Экология" - современные проблемы энергетики, исследования возможностей новых материалов и устройства городской среды, пространства и дорог", - сказал на открытии ведущий.

В пятницу здесь пройдет вебинар об информационном пространстве от эксперта международной школы программирования и математики "Алгоритмика", шоу "Химия здесь и молнии в руках", мастер-классы по основам языка программирования PYTHON, по созданию "космического мороженого", экологические лекции. А уже в субботу зритель встретится с хедлайнерами фестиваля - популяризатором космонавтики Виталием Егоровым и научным журналистом и писателем Тимом Скоренко. Также в дни фестиваля гости и участники проекта посетят соревнования роботов, мастер-классы по созданию пневматической ракеты, по безопасности в соцсетях, созданию 3D-моделей, елочных игрушек из вторсырья, подвижной карты звездного неба и многое другое.

Организаторы также запустили конкурс экологических проектов, победитель которого сможет реализовать свою идею совместно с торговым центром "Мега", и конкурс видеороликов для медиафасада стадиона "Екатеринбург Арена" - работу победителя планируют разместить на медиафасаде.

О проекте

Rukami - это некоммерческий проект, инициированный АО "РВК" и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты кружкового движения Национальной технологической инициативы. Он направлен на привлечение молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, созданию собственных проектов в кружках. В прошлом году участниками конкурса региональных операторов стали более 50 команд из разных регионов России, тогда право провести фестивали Rukami получили операторы из десяти городов.

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