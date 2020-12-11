Потенциал единственного в России месторождения изумрудов оценят к марту 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Потенциал недр единственного в РФ изумрудно-бериллиевого месторождения, лицензия на разработку которого принадлежит компании "Мариинский прииск" (Свердловская область, находится в доверительном управлении ООО "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех), будет исследован к марту 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе "РТ-Капитал".

"Мариинский прииск приступил к проведению комплексной геолого-экономической оценки Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, которая позволит актуализировать значимость рудника с учетом потенциала недр, рациональных и эффективных методов добычи. Данные работы предполагается выполнить в срок до марта 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, месторождение Мариинского прииска относится к категории стратегических, последний оперативный подсчет запасов по результатам проведенных геологоразведочных работ производился в 1992 году. В результате оценки и исследований будут получены количественные данные о содержании в руднике запасов изумрудов, оксида бериллия и попутных компонентов.

"По результатам оценки будет принято решение по направлению дальнейшего развития рудника. Это крайне важный шаг, поскольку предприятие играет большую роль в жизни поселка и его жителей, и Свердловской области", - цитируют в сообщении министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

По словам генерального директора ООО "РТ-Капитал" Кирилла Федорова, для реализации инвестиционных проектов на базе прииска важно понимать объем его запасов, необходимо получить разрешение на разработку и вовлечение в работу новых блоков, в том числе изумрудно-бериллиевых. "Это откроет новые перспективы рационального и комплексного освоения недр месторождения. Запланированные работы в рамках первого этапа проекта мы выполнили в кратчайшие сроки. По их результатам утвержденные запасы прииска, стоящие на балансе государства, будут увеличены в несколько раз", - сказал он.

Мариинский прииск Ростеха - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в Свердловской области, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тыс. тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов. Находится под управлением "РТ-Капитала".