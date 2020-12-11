Полпред в УФО вручил жителям Ямала награды от президента в день 90-летия региона

ТАСС, 11 декабря. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Владимир Якушев вручил жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) награды от президента РФ Владимира Путина в день празднования 90-летия региона, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе полпредства.

"Главным достоянием Ямала являются те, кто связал с этим суровым краем свою судьбу, кто каждый день делает его еще лучше, современнее, комфортнее. Мне особенно приятно выполнить торжественную миссию, вручить вам государственные награды и благодарности президента России. Среди награждаемых много представителей разных профессий, но особо хочу выделить медицинских работников. Борьба с пандемией еще раз высветила не только профессионализм, но и уникальные качества врачей и медсестер", - сказал полпред, добавив, что в число награждаемых также вошли и многодетные родители округа.

По информации пресс-службы, указом президента РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награжден заместитель главного врача Ямало-Ненецкого окружного центра профилактики и борьбы со СПИДом Андрей Босенко, завотделением анестезиологии-реанимации Ноябрьской центральной городской больницы Наталья Золотовская, заведующий инфекционным отделением Салехардской окружной клинической больницы Ирина Лапенко, заведующий инфекционным отделением Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Чайковская. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом "Родительская слава" награждены Валерий и Евгения Колесниковы из города Губкинский, медалью ордена "Родительская слава" награждены Вячеслав и Татьяна Стышновы из Нового Уренгоя.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в свою очередь, вручил медали "За преданность Ямалу", а также озвучил обладателей звания "Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа". В частности, такое звание получил временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, а медаль - первый губернатор ЯНАО, почетный гражданин округа Юрий Неелов.

10 декабря Путин поздравил жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 90-летием со дня образования региона и отметил самоотверженный труд жителей региона при создании надежной инфраструктуры для разведки и добычи полезных ископаемых.

Ямало-Ненецкий автономный округ образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев, продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней).