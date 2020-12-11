Курганские власти опровергли информацию о принудительной вакцинации учителей от COVID-19

Ранее в СМИ появилась информация о том, что коллективам учителей в курганских школах якобы сообщили, что их могут отстранить от работы в случае отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции.

ТАСС, 11 декабря. Курганские власти не подтвердили информацию о том, что в регионе учителей принудительно направляют на вакцинацию от коронавируса, угрожая увольнением, сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на департамент образования и науки.

"Информация о том, что учителям угрожают увольнением в случае отказа от вакцинации, <…> является недостоверной. <…> Списки тех, кто будет вакцинирован, пока только начали составлять. О принудительной вакцинации учителей речи быть не может. Каждый сотрудник медучреждения или образовательного учреждения получит прививку только с согласия", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что департамент вообще не давал школам указания проводить собрания по поводу вакцинации.

Ранее ТАСС сообщал, что в регионе начали массовую вакцинацию от коронавируса, - в декабре сюда поступило около тысячи доз. Кроме медработников, лечащих заразившихся коронавирусом, вакцинировать будут педагогов, - на эти цели планируют направить 30% от поступивших в этом месяце доз.

В Курганской области, по данным регионального оперштаба, за период пандемии зафиксировано 9 974 случая коронавируса. При этом в последнее время число выявляемых инфицированных превышает 100 человек в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30. А за последние сутки в области зафиксировали рекордное число выявленных случаев коронавируса - 110.