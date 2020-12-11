Уральский "Парк Сказов" привлек за пять лет более 400 тыс. туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Арамильский "Парк сказов" в Свердловской области - первый тематический парк на Урале - привлек 415 тыс. туристов из разных регионов РФ и других стран за пять лет. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь парка Влад Бородин.

Парк находится в 30 км от Екатеринбурга в городе Арамиль, расположенном недалеко от города Сысерть, где родился писатель Павел Бажов.

"В конце 2015 года мы решили открыть на пустом месте "Парк Сказов" по мотивам сказов уральского писателя Павла Бажова. <…> За 5 лет привлекли 415 тыс. туристов со всей области, России и мира. Наши мероприятия собирают массы людей. В последние два года на общенародные праздники привлекалось до 5 тыс. человек, а Масленица 2020 года собрала 5,7 тыс. человек при населении самого города в 15 тысяч", - сказал Бородин.

Парк был включен в программу развития туризма Свердловской области "Самоцветное кольцо Урала" и в Федеральную программу развития внутреннего туризма РФ, отметил собеседник агентства. Бородин уточнил, что быстрее всего здесь развивается направление этнотуризма - программы с народной тематикой, аутентичные мероприятия и праздники. Но также популярны гастрономические программы из-за актуальности вопроса национальной и локальной кухни в путешествиях туристов по странам.

При этом в первые годы работы над проектом организаторы столкнулись с некоторыми проблемами локального туризма - в частности, пришлось привлекать специалистов из отельного бизнеса для обучения работников парка стандартам сервиса и клиентоориентированности. "Вторым открытием стало то, что люди не знакомы со своей историей, культурой и ее ценностью. Персонал информировался о творчестве писателя в процессе работы и не знал сюжет самых знаменитых произведений писателя. Для решения второй проблемы мы приглашали специалистов-культурологов, историков и научных сотрудников из музея Павла Бажова", - поделился пресс-секретарь.

"Парк сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области.

О писателе

Павел Бажов (1879-1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.