Эксперт рассказал, как выбрать для заготовки живую ель на Новый год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Жителям Свердловской области, которые решат поставить живую новогоднюю ель, лучше искать место для ее заготовки на опушке леса, там, где дереву хватает света, подальше от заводов и оживленных дорог. Об этом рассказал на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов.

"Самое главное - не нужно заготавливать елку вблизи дорог общего пользования, вблизи промышленных предприятий, чтобы хвоя не впитала в себя элементы, которые выбрасываются в воздух. Во-вторых, не желательно срубать под пологом леса, потому что дерево там будет ослаблено, и достаточно быстро осыпется хвоя, потому что под пологом ему не хватает солнца, влаги <...>, поэтому и хвоя там разреженная и бледно-зеленого цвета", - рассказал Бережнов.

Он добавил, что рекомендуется рубить ели на опушках, под высоковольтными линиями, где им хватает света. "Хвоя темно-зеленого цвета, густая, такие елки стоит рубить, будут стоять долго. Не стоит рубить деревья, которые вы выбрали себе для праздника в сильный мороз, ниже 20 градусов, поскольку при погрузке в машину мелкие веточки и хвоя могут отпадать и когда вы принесете дерево домой ее нужно на некоторое время ничего с ней не делая, поставить в прихожей, чтобы она согрелась, только после этого ее можно украшать гирляндами, игрушками и прочее", - уточнил Бережнов.

По его словам, лесничества Свердловской области предоставят жителям возможность самостоятельно срубить ель или сосну на новогодний праздник с 16 по 31 декабря. В этом году стоимость одной ели до одного метра составит 57 рублей 7 копеек, а если дерево свыше 4 метров - 285 рублей 35 копеек.

Директор департамента уточнил, что зеленые патрули будут пресекать незаконную рубку деревьев. "Сотрудники наших лесничеств и сотрудники полиции. Штрафы по КоАП РФ для граждан - от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, кроме того, если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей - это уже уголовный кодекс, здесь до 3 лет лишения свободы, либо штраф до 500 тыс. рублей", - пояснил Бережнов.

В 2019 году жители Свердловской области, по данным департамента, в рамках закона и под руководством сотрудников лесничеств срубили 15 385 новогодних деревьев. Больше всего выписанных хвойных деревьев в прошлом году было в Красноуфимском, Нижне-Сергинском, Свердловском и Сысертском лесничествах.