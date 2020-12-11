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Новый год и Рождество - 2021

Эксперт рассказал, как выбрать для заготовки живую ель на Новый год

Директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов посоветовал обратить внимание на деревья, растущие на опушках, под высоковольтными линиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Жителям Свердловской области, которые решат поставить живую новогоднюю ель, лучше искать место для ее заготовки на опушке леса, там, где дереву хватает света, подальше от заводов и оживленных дорог. Об этом рассказал на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов.

"Самое главное - не нужно заготавливать елку вблизи дорог общего пользования, вблизи промышленных предприятий, чтобы хвоя не впитала в себя элементы, которые выбрасываются в воздух. Во-вторых, не желательно срубать под пологом леса, потому что дерево там будет ослаблено, и достаточно быстро осыпется хвоя, потому что под пологом ему не хватает солнца, влаги <...>, поэтому и хвоя там разреженная и бледно-зеленого цвета", - рассказал Бережнов.

Он добавил, что рекомендуется рубить ели на опушках, под высоковольтными линиями, где им хватает света. "Хвоя темно-зеленого цвета, густая, такие елки стоит рубить, будут стоять долго. Не стоит рубить деревья, которые вы выбрали себе для праздника в сильный мороз, ниже 20 градусов, поскольку при погрузке в машину мелкие веточки и хвоя могут отпадать и когда вы принесете дерево домой ее нужно на некоторое время ничего с ней не делая, поставить в прихожей, чтобы она согрелась, только после этого ее можно украшать гирляндами, игрушками и прочее", - уточнил Бережнов.

По его словам, лесничества Свердловской области предоставят жителям возможность самостоятельно срубить ель или сосну на новогодний праздник с 16 по 31 декабря. В этом году стоимость одной ели до одного метра составит 57 рублей 7 копеек, а если дерево свыше 4 метров - 285 рублей 35 копеек.

Директор департамента уточнил, что зеленые патрули будут пресекать незаконную рубку деревьев. "Сотрудники наших лесничеств и сотрудники полиции. Штрафы по КоАП РФ для граждан - от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, кроме того, если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей - это уже уголовный кодекс, здесь до 3 лет лишения свободы, либо штраф до 500 тыс. рублей", - пояснил Бережнов.

В 2019 году жители Свердловской области, по данным департамента, в рамках закона и под руководством сотрудников лесничеств срубили 15 385 новогодних деревьев. Больше всего выписанных хвойных деревьев в прошлом году было в Красноуфимском, Нижне-Сергинском, Свердловском и Сысертском лесничествах.

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