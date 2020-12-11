Свердловские власти разрешили присутствовать зрителям на массовых спортивных мероприятиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий зрителям присутствовать на спортивных мероприятиях при условии заполнения объекта не более чем на 30%. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в пятницу.

"Изменены требования к организаторам физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях. На них теперь могут присутствовать зрители, но не более 30% от вместимости спортивного объекта. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 12 декабря", - говорится в сообщении

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 50 тыс., из них 402 выявлены за последние сутки. Общее число выздоровевших достигло 42 831.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 21 декабря самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.