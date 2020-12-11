Проект УрФУ по получению из аккумуляторов ценных металлов победил в федеральном конкурсе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Разработанный в Уральском федеральном университете проект переработки аккумуляторов для получения ценных металлов, в том числе меди и кобальта, победил во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Проект получил финансовую поддержку, сообщили ТАСС в вузе.

"Первое место в общекомандном зачете Всероссийского конкурса молодых предпринимателей -2020 занял Уральский федеральный университет с проектом "Русский кобальт - переработка литий-ионных аккумуляторов". Проект стал также победителем регионального этапа конкурса, организатором которого стала Инновационная инфраструктура УрФУ", - сказали в вузе.

Проект предполагает разработку и реализацию технологии, с помощью которой из аккумуляторов можно получить ценные металлы - кобальт, алюминий, литий, медь. На данном этапе реализации проекта завершается строительство перерабатывающего завода в Свердловской области. Кроме того, компания "Русский кобальт", реализующая разработку, является резидентом Сколково.

"Когда я узнал о победе нашего проекта, то еще раз убедился, что экологические проблемы являются, действительно, важными для нашей страны, что они будут решаться. В создании проекта нам помогли те знания, которые мы получили в УрФУ, который славится своей сильнейшей металлургической школой", - приводят в вузе слова соавтора проекта, аспиранта УрФУ Степана Сапьянова.

Финансовую поддержку, которую получил проект, команда победителей планирует вложить в его развитие. "Эта победа - подтверждение того, что в УрФУ создана мощная база для развития технологического предпринимательства и система поддержки талантливых студентов, которые готовы реализовывать прорывные инновационные проекты", - отметила заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

О победе проекта было объявлено на выставке "Вузпромэкспо". "Вузпромэкспо" - ежегодная выставка, которая демонстрирует результаты реализаций государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности. Организатором выставки является Министерство науки и высшего образования РФ.