Прокуратура проверит информацию о массовом скоплении людей при входе в аэропорт Челябинска

ТАСС, 12 декабря. Челябинская транспортная прокуратура проверит информацию СМИ о массовом скоплении людей в зоне досмотра при входе в аэропорт Баландино. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о скоплении более 200 человек в аэропорту Баландино и нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в зоне досмотра при входе в аэропорт наблюдается массовое скопление граждан, у всех граждан на лицах надеты маски, однако дистанция между ними не соблюдается. При досмотре пассажиров все имеющиеся входные рамки и интроскопы работниками служб авиационной безопасности не используются.

В пресс-службе добавили, что в случае выявления фактов бездействия либо иного ненадлежащего исполнения обязанностей, ставящих под угрозу здоровье граждан, общественный порядок либо нормальное функционирование аэропорта, соответствующим сотрудникам и руководству авиаузла будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка.

Уральский транспортный прокурор дал поручение о принятии упреждающих мер аналогичного характера во всех 14 транспортных районах на территории восьми субъектов РФ Уральского транспортного региона, уточнили в пресс-службе.