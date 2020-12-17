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Пандемия COVID-19

В Курганской области разрешили вновь проводить медосмотры и диспансеризацию

В регионе также смогут работать организации общественного питания, расположенные в зданиях и помещениях автозаправочных станций

ТАСС, 17 декабря. Курганские власти разрешили проводить диспансеризацию и профилактические медосмотры, приостановленные в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в выписке из решения оперативного штаба региона, опубликованной в четверг на странице во "ВКонтакте" замгубернатора области Владимира Архипова.

"Разрешить <…> проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения", - говорится в документе.

Также оперативный штаб разрешил работать организациям общественного питания, расположенным в зданиях и помещениях автозаправочных станций. Ранее курганские власти приняли решение запретить проведение новогодних корпоративов из-за пандемии коронавируса. Кроме того, предприятия общественного питания будут закрыты с 13:00 мск 31 декабря до 04:00 мск 1 января.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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