В Курганской области разрешили вновь проводить медосмотры и диспансеризацию

ТАСС, 17 декабря. Курганские власти разрешили проводить диспансеризацию и профилактические медосмотры, приостановленные в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в выписке из решения оперативного штаба региона, опубликованной в четверг на странице во "ВКонтакте" замгубернатора области Владимира Архипова.

"Разрешить <…> проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения", - говорится в документе.

Также оперативный штаб разрешил работать организациям общественного питания, расположенным в зданиях и помещениях автозаправочных станций. Ранее курганские власти приняли решение запретить проведение новогодних корпоративов из-за пандемии коронавируса. Кроме того, предприятия общественного питания будут закрыты с 13:00 мск 31 декабря до 04:00 мск 1 января.