В Кургане открылась резиденция Деда Мороза

ТАСС, 18 декабря. Резиденция Деда Мороза открылась в Кургане. В пятницу в ней прошло первое представление для детей, трансляция мероприятия была организована на странице правительства региона во "ВКонтакте".

"Именно это здание выбрал в этом году Дед Мороз для того, чтобы организовать свою резиденцию, свой дом. Выбрано это здание не случайно - оно является одним из самых старинных в городе, Дедушке [Морозу] это здание понравилось", - сказал ведущий трансляции.

В ходе праздника детей развлекали аниматоры и Дед Мороз со Снегурочкой. Ребятам предлагалось сфотографироваться в специальной фотозоне, нарисовать узоры из песка на стеклянной панели с подсветкой, посмотреть цирковые трюки с собачкой в новогодних нарядах, поиграть со сказочными персонажами и многое другое.

В резиденции подготовили для детей развлечения и на улице: так, например, на территории двора Деда Мороза спрятаны снеговики, которых ребятам можно поискать и посчитать. Кроме того, двор резиденции украсили различными арт-объектами с праздничным колоритом - диваны из соломы с накидками из платков с традиционными росписями, горка, гирлянды - здесь также можно отдохнуть и сделать кадры на память.