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В Свердловской области разыскивают подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей

По данным следствия, неустановленный мужчина совершал преступления в августе 2020 года в поселке Большой Исток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. В Свердловской области разыскивают подозреваемого в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"В производстве следственного отдела по городу Сысерти следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области находится уголовное дело, возбужденное по факту развратных действий в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, в период с 1 по 17 августа 2020 года у дома в поселке Большой Исток неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней 2012 года рождения. Кроме того, 24 августа 2020 года в том же поселке подозреваемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних 2012 и 2010 года рождения", - сообщили в СК.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что подозреваемого ищут сотрудники уголовного розыска.

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