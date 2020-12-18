Суд арестовал замглавы Троицка Челябинской области по делу о превышении полномочий

ТАСС, 18 декабря. Троицкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 января заместителю главы города Вадиму Герману, который был задержан 14 декабря по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По решению суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2021 года", - сказали в пресс-службе.

15 декабря Герману было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По предварительным данным следствия, в 2019 году заместитель главы администрации города, выходя за пределы должностных полномочий, совершил незаконную передачу в аренду третьим лицам имущества ЗАО "Теплосервис", установленного в здании центральных тепловых пунктов.

Ущерб предприятию составил более 9 млн рублей.