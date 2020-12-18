Метели, сильный ветер и тридцатиградусные морозы ожидаются на Урале в выходные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер и тридцатиградусные морозы ожидаются в регионах Уральского федерального округа с 19 по 21 декабря. В Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются метели, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 19 декабря] облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, температура воздуха ночью - минус 16-21 градус, при прояснении будет до минус 26 градусов, днем - минус 13-18, порывы ветра - до 14 м/ с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что к воскресенью в регионе похолодает до минус 27-32 градусов, порывы ветра в этот день достигнут 15 м/с. В понедельник ожидаются снег и порывы ветра до 17 м/с.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Курганской области, на территории региона в субботу местами ожидается метель, ветер до 12 м/с, до минус 15 градусов. В воскресенье снегопад утихнет, но придут заморозки - днем температура опустится до минус 19 градусов, ночью - до минус 27. В Челябинской области сильные морозы ожидаются также в воскресенье: ночью будет минус 24-29 градусов, до минус 32 - в горах и низинах. В понедельник ожидается сильный ветер с порывами 15-17 м/с.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 19-20 декабря ожидается похолодание, в воскресенье синоптики обещают мороз, температура воздуха ночью опустится до минус 27 градусов, днем местами до минус 24. Ветер западный и северо-западный, 5-11 м/с, в отдельных районах порывы ветра достигнут 16 м/с. В субботу ожидается небольшой снег. В Ханты-Мансийском автономном округе тридцатиградусные морозы ожидаются ночью в субботу и в воскресенье. Небольшой снег ожидается в регионе в понедельник.

В Ямало-Ненецком автономном округе в отдельных районах с 19 по 21 декабря ожидается метель, небольшой, местами умеренный снег, порывы ветра достигнут 18 м/с. Всю неделю будут сильные морозы, в понедельник ожидается до минус 38 градусов ночью при прояснении.