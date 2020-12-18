Газпром" передал контрольный пакет акций аэропорта в Белоярском в пользование ХМАО

ТАСС, 18 декабря. Совет директоров ПАО "Газпром" безвозмездно передал Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) контрольный пакет акций аэропорта, находящегося в городе Белоярском. Сейчас ХМАО владеет 96,16% акций, сообщила губернатор региона Наталья Комарова в ходе прямого эфира на тему "Доступность и безопасность транспортных услуг" в пятницу.

"Безвозмездно правительству автономного округа по договоренности с председателем правления ПАО "Газпром" предана доля "Газпром" данной организации (аэропорт Белоярский). Сейчас правительство автономного округа будет владеть 96,16% от общего объема акций. Остальные акции - 3,94% - принадлежат Utair, - сказала она.

Глава региона отметила, что планов закрыть аэропорт для пассажиров нет, "учитывая географическое расположение этого района и поселений, входящих в его состав". "Авиаперевозки в определенные периоды года являются единственным способом того, чтобы люди добрались по месту жительства или по работе, делам, для отдыха за пределы муниципалитета", - уточнила Комарова.