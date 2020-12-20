В Свердловской области ожидается ветер силой до 25 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Синоптики ожидают ветер со скоростью до 25 м/с на территории Свердловской области в ночь на понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"По данным синоптиков, ночью 21 декабря местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тем, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Кроме того, автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

"В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности", - добавили там.