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В Челябинской области возбудили дело о выделении сиротам квартир без отопления

По данным прокуратуры, в 2013-2014 годах сироты получили 40 квартир, где вместо центральной системы отопления установлены электрические отопительные приборы

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Челябинской области, где детям-сиротам выделили 40 квартир, не оборудованных системой центрального отопления. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-центр региональной прокуратуры.

"В Верхнеуральске по материалам прокурорской проверки органами Следственного комитета России в отношении неустановленных лиц компании-застройщика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ", - говорится в сообщении.

Нарушение выявили во время прокурорской проверки. Установлено, что в 2013-2014 годах сироты получили 40 квартир, где вместо центральной системы отопления установлены электрические отопительные приборы, которые не в состоянии обогревать помещение равномерно в течение всего отопительного сезона. Квартиры признаны для проживания непригодными.

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РоссияЧелябинская область
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