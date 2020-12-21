Жители Курганской области решили назвать аэропорт именем его первого директора

ТАСС, 21 декабря. Жители Курганской области в ходе интернет-голосования большинством голосов решили присвоить аэропорту Кургана имя заслуженного пилота СССР, первого директора аэропорта Анатолия Чернявского, сообщили ТАСС в пресс-службе Общественной палаты региона.

Ранее Общественная палата и правительство региона запустили проект по присвоению имени аэропорту Кургана. В числе претендентов также были советский ученый-медик Яков Витебский, летчик-космонавт Юрий Гагарин, советские летчики-асы Сергей Грицевец, Кирилл Евстигнеев и Григорий Кравченко, Ермак, известный хирург-ортопед Гавриил Илизаров, селекционер и новатор сельского хозяйства СССР Терентий Мальцев и основатель Кургана Тимофей Невежин.

"Завершился этап голосования. <…> В принципе, <...> если ничего больше сверхъестественного не произойдет, то результаты, которые на сайте - окончательны", - сообщили в пресс-службе, отметив, что итоги будут объявлены на ближайшем заседании совета. Согласно данным списка голосования на сайте палаты, в лидерах оказалась кандидатура Анатолия Чернявского (28,8%), следом идет с отрывом в 0,8% хирург-ортопед, академик РАН Гавриил Илизаров, они набрали значительно больше голосов, чем другие кандидаты.

При этом организаторы отмечают, что в последние два дня голосования курганцы активизировались. Общее количество посетителей сайта превысило 10 тыс. человек.

В 2018 году по инициативе Общественной палаты РФ прошел конкурс "Великие имена России", в рамках которого 47 аэропортам в 40 регионах Федерации были присвоены имена выдающихся россиян. Тогда Курган не попал в число этих городов. Но, как сообщали в региональной Общественной палате, в ходе реконструкции курганского аэропорта возникла идея все же присвоить ему имя.